あなたにピッタリなシューズクローゼットを作るための15のポイント

シューズクローゼットとは、靴はもちろんアウトドア用品や玄関まわりのモノをすっきりと収納しておくのに便利な場所を指します。玄関は、家族構成の変化や趣味によって簡単にもので溢れてしまいがちな場所です。最近では、玄関周りの収納に困り、シューズクローゼットのリフォームを考える人が増えてきています。今回は、シューズクローゼットを設ける際に知っておきたい15のポイントをご紹介していきます。

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