ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

ہمارے گھر ڈیزائن کے ساتھ بہتر تجربہ حاصل کرنے کے لئے، براہ کرم مفت کے لئے دوسرے براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں. صرف آئکن پر کلک کریں!

住まいの写真
専門家を探す
特集記事
DIY
専門家として登録する
プレミアム
サインアウト
遊友建築工房
工務店・建設会社 in Hyogo
概要 10プロジェクト (10) 0アイディアブック (0)
レビュー (0)
edit edit in admin レビューをリクエスト 新しいプロジェクト
レビューをリクエスト プロフィールを編集

プロジェクト

新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • スキップフロアの空間を活かしたワークスペースのある家, 遊友建築工房 遊友建築工房 木造住宅 木材・プラスチック複合ボード 灰色
    スキップフロアの空間を活かしたワークスペースのある家, 遊友建築工房 遊友建築工房 ミニマルデザインの 書斎 木目調
    スキップフロアの空間を活かしたワークスペースのある家, 遊友建築工房 遊友建築工房 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段 白色
    +4
    スキップフロアの空間を活かしたワークスペースのある家
    2階LDKの漆喰の家, 遊友建築工房 遊友建築工房 モダンな 家
    2階LDKの漆喰の家, 遊友建築工房 遊友建築工房 モダンな 家
    2階LDKの漆喰の家, 遊友建築工房 遊友建築工房 階段
    +8
    2階LDKの漆喰の家
    アンティーク家具と暮らすロフトのある家, 遊友建築工房 遊友建築工房 地中海風 家 白色
    アンティーク家具と暮らすロフトのある家, 遊友建築工房 遊友建築工房 地中海スタイル 玄関&廊下&階段 鉄/鋼
    アンティーク家具と暮らすロフトのある家, 遊友建築工房 遊友建築工房 地中海スタイル 玄関&廊下&階段 石
    +12
    アンティーク家具と暮らすロフトのある家
    ​石畳と石壁をアクセントに配した家, 遊友建築工房 遊友建築工房 モダンな 家 白色
    ​石畳と石壁をアクセントに配した家, 遊友建築工房 遊友建築工房 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段 石
    ​石畳と石壁をアクセントに配した家, 遊友建築工房 遊友建築工房 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段 石
    +7
    ​石畳と石壁をアクセントに配した家
    グランドピアノがある猫も楽しく過ごせる家, 遊友建築工房 遊友建築工房 モダンな 家 白色
    グランドピアノがある猫も楽しく過ごせる家, 遊友建築工房 遊友建築工房 モダンな 家 白色
    グランドピアノがある猫も楽しく過ごせる家, 遊友建築工房 遊友建築工房 モダンな 家 白色
    +19
    グランドピアノがある猫も楽しく過ごせる家
    ホワイトモダンと上品シックが似合う家, 遊友建築工房 遊友建築工房 モダンな 家 ベージュ
    ホワイトモダンと上品シックが似合う家, 遊友建築工房 遊友建築工房 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
    ホワイトモダンと上品シックが似合う家, 遊友建築工房 遊友建築工房 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
    +12
    ホワイトモダンと上品シックが似合う家
    全て見る 10 プロジェクト

    人の出会いを大切に

    家造りを通して

    築（きず）なを結んでいきたい


    私たちは「一生に一度の買い物」を安心価格でどうすれば後悔することなく、納得いただけるお手伝いが出来るかどうかを真面目に考え続けています。

    もちろんご相談、ご提案は無料です。

    お客様のご要望をお聞かせいただいた上で、建物外観イメージ・内部インテリア・間取り図を作成してご提案させていただきます。

    自然素材のよさを生かした家づくりで理想をカタチに！尼崎・西宮・伊丹・宝塚・芦屋で注文住宅をお考えの方は、是非お問い合わせください。

    提供サービス
    無添加住宅代理店 SE構法登録施工店　土地探し・資金計画のご相談・プランニング・インテリアコーディネート・新築・建て替え・リフォーム・店舗施工
    営業エリア
    • 阪神間　兵庫県(尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市中央区) 大阪府(豊中市、吹田市、高槻市、茨木市)
    • Hyogo
    受賞歴
    2013年度　無添加住宅最優秀デザイン賞特別部門受賞
    住所
    兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目20-13YUYUパーク3階
    661-0035 Hyogo
    日本
    +81-664325111 yuyukenchiku.com

    掲載された特集記事

      Add SEO element