東海地方を拠点に建築活動しています。

新しくて豊かな気持ちになるものをつくりたいです。

時代性と普遍性の両方を求めながら、常に革新的アイデアを探し続けていきたいと考えています。 独創的で心地良い空間を共につくりましょう。 必ずご期待に応えるよう力を尽くします。

Airhouse offers innovative ideas for design that is informed by the current times but relevant across generations.