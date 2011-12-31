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EASTERN design office　イースタン建築設計事務所
建築家 in Kyoto,Japan
概要 7プロジェクト (7) 0アイディアブック (0)
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  • プレミアム
    • 紋所の家, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 モダンな 家
    紋所の家, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 モダンな 家
    紋所の家, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 モダンな 家
    +7
    紋所の家
    Villa Saitan, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 モダンな 家
    Villa Saitan, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 モダンな 家
    Villa Saitan, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 モダンな 家
    +12
    Villa Saitan
    Horizontal House, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 モダンな 家
    Horizontal House, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 モダンな 窓&ドア
    Horizontal House, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 モダンな 家
    +17
    Horizontal House
    Stripes, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 商業空間
    Stripes, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 商業空間
    Stripes, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 商業空間
    +13
    Stripes
    Slit House, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 ミニマルな 家
    Slit House, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 ミニマルスタイルの 温室
    Slit House, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 ミニマルな 家
    +7
    Slit House
    Tower of Ring, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 商業空間
    Tower of Ring, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 商業空間
    Tower of Ring, EASTERN design office イースタン建築設計事務所 EASTERN design office イースタン建築設計事務所 商業空間
    +16
    Tower of Ring
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    中村安奈と神野太陽はイースタン建築設計事務所を2003年に京都に設立
    2003年、中国天津市海河地区水上運動世界国際指名設計競技、１等入賞 

    2004年、中国天津市開発区都市計画国際指名設計競技、２等入賞 

    2004年、2008年オリンピックレスリング競技場（中国農業大学体育館）国際指名設計競技”Light Thread” ２等入賞（上記3件の設計競技は、構造家・川口衞と共同設計） 

    2005年、スリットの家（滋賀、日本） 

    2006年、西八条低彩丹（京都、日本） 

    2007年、水平の家（滋賀、日本）

    2007年、紋所の家（京都、日本）

    2007年、ストライプス(総合医療ビル)（滋賀、日本） 

    2008年、スリットの庭（京都、日本）

    2010年、山と開口（兵庫・宝塚、日本） 

    2010年、死を待つ家（三重、日本） 

    2011年、鍵穴（京都、日本）

    2011年、オン・ザ・コーナー（滋賀、日本）

    2011年、WAF Awards House部門 shortlist入選 (スペイン）

    2012年　ステップタワー（大阪、日本）

    2012年、タワー・オブ・リング（天津、中国）

    2012年、山口オフィス　開局

    営業エリア
    日本すべて All over the world
    受賞歴
    • Second Prize: International invited competition for Wrestling Arena for The Olympics 2008
    •  (China Agricultural University's Gymnasium)
    住所
    Chezmoi Espoir 202 12 Sumizome-cho Fukakusa Fushimi-ku
    612-0052 Kyoto,Japan
    日本
    +81-756429644 www.easterndesignoffice.jp

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