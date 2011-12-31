カーテンウォールでつくる青空の住まい

カーテンウォールという建築用語をご存知ですか？帳壁とも呼ばれ、建物の荷重を直接負担しない壁のことを指します。間仕切り壁と同様の非耐力壁であるこの帳壁によって、大きな開口部のある素敵なリビングを可能にします。白い壁に採光の映える明るいリビングルームは魅力的ですよね。今回は、そんなカーテンウォールでつくる青空の住まいをご紹介していきます。

もっと読む