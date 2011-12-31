中村安奈と神野太陽はイースタン建築設計事務所を2003年に京都に設立
2003年、中国天津市海河地区水上運動世界国際指名設計競技、１等入賞
2004年、中国天津市開発区都市計画国際指名設計競技、２等入賞
2004年、2008年オリンピックレスリング競技場（中国農業大学体育館）国際指名設計競技”Light Thread” ２等入賞（上記3件の設計競技は、構造家・川口衞と共同設計）
2005年、スリットの家（滋賀、日本）
2006年、西八条低彩丹（京都、日本）
2007年、水平の家（滋賀、日本）
2007年、紋所の家（京都、日本）
2007年、ストライプス(総合医療ビル)（滋賀、日本）
2008年、スリットの庭（京都、日本）
2010年、山と開口（兵庫・宝塚、日本）
2010年、死を待つ家（三重、日本）
2011年、鍵穴（京都、日本）
2011年、オン・ザ・コーナー（滋賀、日本）
2011年、WAF Awards House部門 shortlist入選 (スペイン）
2012年 ステップタワー（大阪、日本）
2012年、タワー・オブ・リング（天津、中国）
2012年、山口オフィス 開局
- 営業エリア
- 日本すべて All over the world
- 受賞歴
- Second Prize: International invited competition for Wrestling Arena for The Olympics 2008
- (China Agricultural University's Gymnasium)
- 住所
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Chezmoi Espoir 202 12 Sumizome-cho Fukakusa Fushimi-ku
612-0052 Kyoto,Japan
日本
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