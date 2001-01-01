ペンギン・エンヴァイロンメンタル・デザイン（PED）は、米国コネチカット州に本拠地をおく、日本人デザイナーによる建築とランドスケープの設計事務所です。 日本庭園・ランドスケープ一般・住宅建築・アーバンデザインの設計、そして都市研究のコンサルティングを行っております。庭や住宅の、増改築・改修などの、小さな空間づくりを大切にしながらご提案・設計を致します。
PEDは、米国ではLLCとして （2008年設立）、日本では一級建築士事務所として （2001年設立）、日米の両方で活動しています。
- 営業エリア
- Connecticut
- New York
- Masachussetts
- 大阪、関西
- New York Area
- 受賞歴
- 2003年 大阪駅北地区国際コンセプトコンペ：最終審査通過作品
- 2006年 WINDSCAPE/AN IDEAS COMPETITION: 国際展示作品
- 2015年 CTC&G 2015 INNOVATION IN DESIGN AWARDS: バスルーム部門2位入賞
- 住所
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06517 Connecticut
アメリカ合衆国
+1-2034071848 www.pedarch.com