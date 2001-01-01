ペンギン・エンヴァイロンメンタル・デザイン（PED）は、米国コネチカット州に本拠地をおく、日本人デザイナーによる建築とランドスケープの設計事務所です。 日本庭園・ランドスケープ一般・住宅建築・アーバンデザインの設計、そして都市研究のコンサルティングを行っております。庭や住宅の、増改築・改修などの、小さな空間づくりを大切にしながらご提案・設計を致します。

PEDは、米国ではLLCとして （2008年設立）、日本では一級建築士事務所として （2001年設立）、日米の両方で活動しています。