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Penguin Environmental Design L.L.C.
建築家 in Connecticut
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    • A Window to the Serenity, Penguin Environmental Design L.L.C. Penguin Environmental Design L.L.C. 和風の お風呂
    A Window to the Serenity, Penguin Environmental Design L.L.C. Penguin Environmental Design L.L.C. 和風の お風呂
    A Window to the Serenity, Penguin Environmental Design L.L.C. Penguin Environmental Design L.L.C. 和風の お風呂
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    A Window to the Serenity
    Garden of Bridge, Penguin Environmental Design L.L.C. Penguin Environmental Design L.L.C. アジア風 庭
    Garden of Bridge, Penguin Environmental Design L.L.C. Penguin Environmental Design L.L.C. アジア風 庭
    Garden of Bridge

    ペンギン・エンヴァイロンメンタル・デザイン（PED）は、米国コネチカット州に本拠地をおく、日本人デザイナーによる建築とランドスケープの設計事務所です。 日本庭園・ランドスケープ一般・住宅建築・アーバンデザインの設計、そして都市研究のコンサルティングを行っております。庭や住宅の、増改築・改修などの、小さな空間づくりを大切にしながらご提案・設計を致します。

    PEDは、米国ではLLCとして （2008年設立）、日本では一級建築士事務所として （2001年設立）、日米の両方で活動しています。

    営業エリア
    • Connecticut
    • New York
    • Masachussetts
    • 大阪、関西
    • New York Area
    受賞歴
    • 2003年　大阪駅北地区国際コンセプトコンペ：最終審査通過作品
    • 2006年　WINDSCAPE/AN IDEAS COMPETITION: 国際展示作品
    • 2015年　CTC&G 2015 INNOVATION IN DESIGN AWARDS: バスルーム部門2位入賞
    住所
    06517 Connecticut
    アメリカ合衆国
    +1-2034071848 www.pedarch.com
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