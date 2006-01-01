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城戸崎建築研究室 / KIDOSAKI ARCHITECTS STUDIO
建築家 in Tokyo,Japan
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    • 八ヶ岳の家, 城戸崎建築研究室 / KIDOSAKI ARCHITECTS STUDIO 城戸崎建築研究室 / KIDOSAKI ARCHITECTS STUDIO モダンな 家
    八ヶ岳の家, 城戸崎建築研究室 / KIDOSAKI ARCHITECTS STUDIO 城戸崎建築研究室 / KIDOSAKI ARCHITECTS STUDIO モダンな 家
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    八ヶ岳の家

    【ご連絡に関して】

    御用の方は、気軽にメールかお電話にて直接ご連絡ください。

    詳細は弊社のウェブサイト(http://www.kidosaki.com)を御覧ください。


    城戸崎　博孝　Hirotaka Kidosaki

    1942年    東京都生まれ

    1966年　日本大学理工学部建築学科卒業

    1966年〜1979年松田平田設計事務所

    1977年〜1979年イギリス・シェフィールド大学大学院修士課修了

    1979年〜1993年丹下健三・都市・建築設計研究所

    1993年〜2000年アーキテクトファイブ

    2000年〜城戸崎建築研究室


    ※弊社はhomifyのメッセージ機能を利用しておりません。したがいまして、

    当ウェブサイト上でお送りいただいたメッセージに関しましては確認していませんので、

    あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

    提供サービス
    建築設計監理
    営業エリア
    Japan"
    受賞歴
    • 平山郁夫画伯　寂静庵
    • *2006年グッドデザイン賞受賞
    • *日本建築家協会優秀建築選 2006 選定
    • *日本建築学会作品選集　2010
    • 高台の家
    • *日本建築家協会優秀建築選 2009 選定
    • *2011 ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS highly commended 受賞
    • 離山の家
    • *日本建築家協会優秀建築選 2010 選定
    • *2011 ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS highly commended 受賞
    • 軽井沢旗生邸
    • *日本建築家協会優秀建築選　2006 選定
    • 竹川病院/ケアセンターけやき
    • *日本建築家協会優秀建築選　2007 選定
    • *日本建築学会作品選集　2009
    • *BEST STORE OF THE YEAR　第16回優秀賞受賞
    • 八ヶ岳の家
    • *2014年Modern Living BEST6賞 受賞
    • *2014年度　10周年Modern Living大賞　受賞
    • *Archidaily 2014 BestArchitecture20　選出
    • *Archiｌｏｖｅｒｓ 2014 Best30　選出
    • *日本建築家協会優秀建築選 2014 選定
    • *日本建築学会作品選集　2016
    • 軽井沢横内邸
    • *日本建築学会作品選集　2018
    • 洗足池の家/MONOLITH
    • *2017年グッドデザイン賞受賞
    • 全て見る 34 賞
    住所
    1-5-12PH,Ginza,Chuo-ku
    104-0061 Tokyo,Japan
    日本
    +81-335622235 www.kidosaki.com

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