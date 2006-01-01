【ご連絡に関して】
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城戸崎 博孝 Hirotaka Kidosaki
1942年 東京都生まれ
1966年 日本大学理工学部建築学科卒業
1966年〜1979年松田平田設計事務所
1977年〜1979年イギリス・シェフィールド大学大学院修士課修了
1979年〜1993年丹下健三・都市・建築設計研究所
1993年〜2000年アーキテクトファイブ
2000年〜城戸崎建築研究室
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- 提供サービス
- 建築設計監理
- 営業エリア
- Japan"
- 受賞歴
- 平山郁夫画伯 寂静庵
- *2006年グッドデザイン賞受賞
- *日本建築家協会優秀建築選 2006 選定
- *日本建築学会作品選集 2010
- 高台の家
- *日本建築家協会優秀建築選 2009 選定
- *2011 ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS
highly commended受賞
- 離山の家
- *日本建築家協会優秀建築選 2010 選定
- *2011 ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS
highly commended受賞
- 軽井沢旗生邸
- *日本建築家協会優秀建築選 2006 選定
- 竹川病院/ケアセンターけやき
- *日本建築家協会優秀建築選 2007 選定
- *日本建築学会作品選集 2009
- *BEST STORE OF THE YEAR 第16回優秀賞受賞
- 八ヶ岳の家
- *2014年Modern Living BEST6賞 受賞
- *2014年度 10周年Modern Living大賞 受賞
- *Archidaily 2014 BestArchitecture20 選出
- *Archiｌｏｖｅｒｓ 2014 Best30 選出
- *日本建築家協会優秀建築選 2014 選定
- *日本建築学会作品選集 2016
- 軽井沢横内邸
- *日本建築学会作品選集 2018
- 洗足池の家/MONOLITH
- *2017年グッドデザイン賞受賞
- 全て見る 34 賞
- 住所
-
1-5-12PH,Ginza,Chuo-ku
104-0061 Tokyo,Japan
日本
+81-335622235 www.kidosaki.com