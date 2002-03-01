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mcja
建築家 in Shibuya, Tokyo
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    • 囲み庭の家, mcja mcja モダンな 家
    囲み庭の家, mcja mcja モダンデザインの ダイニング
    囲み庭の家, mcja mcja モダンデザインの リビング
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    囲み庭の家

    人々の暮らしは様々です。 大切にしているもの、好きな色、ほっとする形、

    懐かしい香り、心安らぐ手触り、笑ってしまうツボ ───

    mcja は、建主のみなさんとの会話を通して 気持ちの良い場所づくりを探ります。

      ● 大切に使い続けられる素材や仕上を吟味します 。

      ● 自然と人に(お財布にも!)やさしいエコロジカルな 性能/設備をじっくりと検討します。

      ● 少し難しいけれども備えておくと必ず役に立つ    高断熱/躯体蓄熱/耐震構造など

    　   “建築の基礎体力” を、丁寧に分かりやすい言葉で提案します。 

      ● 困ったこと、悩みごとなどを、魅力に変える方法を一緒に探します。

    どうぞお気軽にご相談ください。

    .

    東京都知事登録  第 59603 号

    2010　ステップテラスの家　(新建築住宅特集  2011. 3・日本建築学会作品選集 2012)

    2013　日本建築家協会 環境建築賞2013 受賞　(ステップテラスの家)

    2013　国立新美術館 企画展出展(DOMANI展) 

    2014　住まいの環境デザインアワード2014 受賞　(ステップテラスの家)    

    2014　囲み庭の家(湘南スタイル magazine 2015. 8・SUUMO 2016春夏)

    2014    合同会社 mcja に改組 

    .

    丸 子 　淳　   MARCO Jun

    一級建築士　登録番号 　第261186号

    　　　  東京都出身, 神奈川県立湘南高等学校卒業

    1989-　 東京大学工学部建築学科卒業後、日本設計を経て、mcja 共同設立

    2002-03  文化庁派遣芸術家(ローマ)

    2003-05  国立ローマ大学  ”La Sapienza”建築学部

    2002-03  Massimiliano Fuksas Architetto, Roma

    2003-06  Studio LABics, Roma

    2014  　 合同会社 mcja に改組 

    .

    根 本　 理　   NEMOTO Satori

    一級建築士　登録番号　第286032号

                       仙台市出身, 福岡県立筑紫丘高等学校卒業, 九州大学工学部建築学科卒業

    1989- 　   九州大学大学院工学研究科修士課程修了後、日本設計を経て、mcja 共同設立

    2008-09　三重大学非常勤講師

    2014           合同会社 mcja に改組

    .

    提供サービス
    • architectural design
    • Interior Design
    • landscape design
    • City Planning
    営業エリア
    • Shibuya,Tokyo
    • Asia
    • Europe
    • North America
    • Central and South America
    • Oceania
    • Africa
    受賞歴
    The Japan Institute of Architects (JIA) Sustainable Architecture Award 2013, Environment-Friendly Home Design Award 2014, Good Design Award (Japan), etc.
    住所
    東京都 渋谷区 西原 ２−３−３/ 2-3-3, Nishihara
    151-0066 Shibuya, Tokyo
    日本
    +81-7065509221 www.mcja.jp
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