人々の暮らしは様々です。 大切にしているもの、好きな色、ほっとする形、
懐かしい香り、心安らぐ手触り、笑ってしまうツボ ───
mcja は、建主のみなさんとの会話を通して 気持ちの良い場所づくりを探ります。
● 大切に使い続けられる素材や仕上を吟味します 。
● 自然と人に(お財布にも!)やさしいエコロジカルな 性能/設備をじっくりと検討します。
● 少し難しいけれども備えておくと必ず役に立つ 高断熱/躯体蓄熱/耐震構造など
“建築の基礎体力” を、丁寧に分かりやすい言葉で提案します。
● 困ったこと、悩みごとなどを、魅力に変える方法を一緒に探します。
どうぞお気軽にご相談ください。
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東京都知事登録 第 59603 号
2010 ステップテラスの家 (新建築住宅特集 2011. 3・日本建築学会作品選集 2012)
2013 日本建築家協会 環境建築賞2013 受賞 (ステップテラスの家)
2013 国立新美術館 企画展出展(DOMANI展)
2014 住まいの環境デザインアワード2014 受賞 (ステップテラスの家)
2014 囲み庭の家(湘南スタイル magazine 2015. 8・SUUMO 2016春夏)
2014 合同会社 mcja に改組
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丸 子 淳 MARCO Jun
一級建築士 登録番号 第261186号
東京都出身, 神奈川県立湘南高等学校卒業
1989- 東京大学工学部建築学科卒業後、日本設計を経て、mcja 共同設立
2002-03 文化庁派遣芸術家(ローマ)
2003-05 国立ローマ大学 ”La Sapienza”建築学部
2002-03 Massimiliano Fuksas Architetto, Roma
2003-06 Studio LABics, Roma
2014 合同会社 mcja に改組
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根 本 理 NEMOTO Satori
一級建築士 登録番号 第286032号
仙台市出身, 福岡県立筑紫丘高等学校卒業, 九州大学工学部建築学科卒業
1989- 九州大学大学院工学研究科修士課程修了後、日本設計を経て、mcja 共同設立
2008-09 三重大学非常勤講師
2014 合同会社 mcja に改組
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- 提供サービス
- architectural design
- Interior Design
- landscape design
- City Planning
- 営業エリア
- Shibuya,Tokyo
- Asia
- Europe
- North America
- Central and South America
- Oceania
- Africa
- 受賞歴
- The Japan Institute of Architects (JIA) Sustainable Architecture Award 2013, Environment-Friendly Home Design Award 2014, Good Design Award (Japan), etc.
- 住所
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東京都 渋谷区 西原 ２−３−３/ 2-3-3, Nishihara
151-0066 Shibuya, Tokyo
日本
+81-7065509221 www.mcja.jp