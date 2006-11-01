伊藤節と伊藤志信は、建築、インテリアからプロダクト、パッケージデザインまで多岐にわたるデ
ザインを総合的に行っているデザイナーである。
伊藤節は筑波大学大学院修了後、イタリア前衛デザインの騎手アルキミア／アレッサンドロ・メン
ディーニ、モダン建築・デザインの大巨匠アンジェロ・マンジャロッティ事務所を経て独立。伊藤
志信は多摩美術大学卒業後、CBS ソニー（現ソニーミュージックエンターテイメント）、ソニーク
リエイティブプロダクツを経てドムスアカデミー修了後独立。1997 年ミラノにデザイン事務所を設
立し、イタリアの家具、日用品、照明器具、クラフト、日本のテクノロジー製品、商品パッケージ
ングから、世界各国のクライアントとインテリア、建築、スペースデザインまで幅広いデザイン開
発、 デザインコンサルタントを行う。
Young & Design 賞（1999 伊）、Good Design 賞（2001 日）、Toyama Design 賞（2001 日）、Rodolfo Bonetto 賞（ 2002 伊）、ADI Design Index 選出 (2001,
2005 伊)、Premio Compasso d’oro 賞(2011 伊)、Premio Compasso d’oro Menzione d’onore 賞
(2011 伊)を受賞し、作品はミュンヘンの近代美術館、ミラノデザイン美術館のパーマネントコレク
ションにも選ばれる。モノグラフィ本 Setsu & Shinobu Ito (2008 伊)の他、International Design
Year Book（1996,1997, 1998, 2000, 2001, 2004, 2007 英）、The Eco-Design Handbook（2002
英）、New Furniture Design（2005 米英独）、1000 New Designs (2006 英）、European
Design Since 1985（2009 米英）、Plastic (2007 スペイン）、Process (2009 英）等の書籍や、
Wallpaper 誌（2006.11 号 英）の表紙、Elle Decor Italia 誌 (2010.4 伊）20 周年記念号の表紙を
飾るなど、世界中の書籍、雑誌、メディアで紹介されている。各国で作品発表、展示会、講演会を
行うかたわらIED 校(伊)、Domus Academy（伊）、ミラノ工科大学で契約教授を勤める。筑波大学
大学院非常勤講師。彼らの指導した作品はR.Bonetto 賞（2002 伊）を受賞している。
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- デザイナー、建築家、インテリアデザイナー、プロダクトデザイナー、家具デザイナー
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- 受賞歴
- Young & Design 賞（1999 伊）、Good Design 賞（2001 日）、Toyama Design 賞（2001 日）、Rodolfo Bonetto 賞（ 2002 伊）、Premio Compasso d’oro 賞(2011 伊)、Premio Compasso d’oro Menzione d’onore 賞 (2011 伊)
- 住所
-
Via Brioschi, 54
20141 Milan
日本
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