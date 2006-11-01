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Setsu &amp; Shinobu Ito
デザイナー in Milan
概要 10プロジェクト (10) 0アイディアブック (0)
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  • プレミアム
    • Kinoki Table, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito ダイニングルームテーブル
    Kinoki Table, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito ダイニングルームテーブル
    Kinoki Table, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito ダイニングルームテーブル
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    Kinoki Table
    WABI, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito リビングルーム棚
    WABI, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito リビングルーム棚
    WABI, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito リビングルーム棚
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    WABI
    ​DABLIU COFFEE TABLE, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito リビングルームサイドテーブル＆トレー
    ​DABLIU COFFEE TABLE, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito リビングルームサイドテーブル＆トレー
    ​DABLIU COFFEE TABLE, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito リビングルームサイドテーブル＆トレー
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    ​DABLIU COFFEE TABLE
    KIGOKORO, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito リビングルーム照明
    KIGOKORO, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito リビングルーム照明
    KIGOKORO, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito リビングルーム照明
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    KIGOKORO
    ISOLA.S , Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito キッチンシンク＆タップ
    ISOLA.S , Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito キッチンシンク＆タップ
    ISOLA.S , Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito キッチンシンク＆タップ
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    ISOLA.S
    STONE PROFILE BATHTUB, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito 洗面所＆風呂＆トイレバスタブ＆シャワー
    STONE PROFILE BATHTUB, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito 洗面所＆風呂＆トイレバスタブ＆シャワー
    STONE PROFILE BATHTUB, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito 洗面所＆風呂＆トイレバスタブ＆シャワー
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    STONE PROFILE BATHTUB
    全て見る 10 プロジェクト

    伊藤節と伊藤志信は、建築、インテリアからプロダクト、パッケージデザインまで多岐にわたるデ
    ザインを総合的に行っているデザイナーである。

    伊藤節は筑波大学大学院修了後、イタリア前衛デザインの騎手アルキミア／アレッサンドロ・メン

    ディーニ、モダン建築・デザインの大巨匠アンジェロ・マンジャロッティ事務所を経て独立。伊藤

    志信は多摩美術大学卒業後、CBS ソニー（現ソニーミュージックエンターテイメント）、ソニーク

    リエイティブプロダクツを経てドムスアカデミー修了後独立。1997 年ミラノにデザイン事務所を設

    立し、イタリアの家具、日用品、照明器具、クラフト、日本のテクノロジー製品、商品パッケージ

    ングから、世界各国のクライアントとインテリア、建築、スペースデザインまで幅広いデザイン開

    発、 デザインコンサルタントを行う。

    Young & Design 賞（1999 伊）、Good Design 賞（2001 日）、Toyama Design 賞（2001 日）、Rodolfo Bonetto 賞（ 2002 伊）、ADI Design Index 選出 (2001,

    2005 伊)、Premio Compasso d’oro 賞(2011 伊)、Premio Compasso d’oro Menzione d’onore 賞

    (2011 伊)を受賞し、作品はミュンヘンの近代美術館、ミラノデザイン美術館のパーマネントコレク

    ションにも選ばれる。モノグラフィ本 Setsu & Shinobu Ito (2008 伊)の他、International Design

    Year Book（1996,1997, 1998, 2000, 2001, 2004, 2007 英）、The Eco-Design Handbook（2002

    英）、New Furniture Design（2005 米英独）、1000 New Designs (2006 英）、European

    Design Since 1985（2009 米英）、Plastic (2007 スペイン）、Process (2009 英）等の書籍や、

    Wallpaper 誌（2006.11 号 英）の表紙、Elle Decor Italia 誌 (2010.4 伊）20 周年記念号の表紙を

    飾るなど、世界中の書籍、雑誌、メディアで紹介されている。各国で作品発表、展示会、講演会を

    行うかたわらIED 校(伊)、Domus Academy（伊）、ミラノ工科大学で契約教授を勤める。筑波大学

    大学院非常勤講師。彼らの指導した作品はR.Bonetto 賞（2002 伊）を受賞している。

    提供サービス
    デザイナー、建築家、インテリアデザイナー、プロダクトデザイナー、家具デザイナー
    営業エリア
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    受賞歴
    Young & Design 賞（1999 伊）、Good Design 賞（2001 日）、Toyama Design 賞（2001 日）、Rodolfo Bonetto 賞（ 2002 伊）、Premio Compasso d’oro 賞(2011 伊)、Premio Compasso d’oro Menzione d’onore 賞 (2011 伊)
    住所
    Via Brioschi, 54
    20141 Milan
    日本
    www.studioito.com

    レビュー

    Konrad B
    一年以上前

    掲載された特集記事

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