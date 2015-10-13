タイプ診断で自分にぴったりな住まいを見つけてみよう！

どんな家に住みたいかイメージが湧かないという人はいませんか？また簡単に好きな住宅を見つけたい！という人も多くいるでしょう。それなら簡単に好みのタイプの住宅を見つけるタイプ診断をやってみてはどうでしょうか？診断はとても簡単。4枚の写真の中から1枚の写真を選ぶだけ。5回写真を選べば、あなたの性格や、それに合った住宅がわかるかもしれません。それでは早速タイプ診断をやってみましょう！

それぞれの写真から好きなものを選んでください！