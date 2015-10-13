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タイプ診断で自分にぴったりな住まいを見つけてみよう！

Kiohde Hayai Kiohde Hayai
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どんな家に住みたいかイメージが湧かないという人はいませんか？また簡単に好きな住宅を見つけたい！という人も多くいるでしょう。それなら簡単に好みのタイプの住宅を見つけるタイプ診断をやってみてはどうでしょうか？診断はとても簡単。4枚の写真の中から1枚の写真を選ぶだけ。5回写真を選べば、あなたの性格や、それに合った住宅がわかるかもしれません。それでは早速タイプ診断をやってみましょう！

それぞれの写真から好きなものを選んでください！

A、リビングルーム

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① S3 CITYVILLA / STEIMLE ARCHITEKTEN

 Möbel für das Dachgeschoss / DEINSCHRANK.DE GMBH  

③ Minotti space / ARCHITECTURAL VISUALIZATION 

④ Sofás Ámbar Muebles / ÁMBAR MUEBLES

B、ダイニング

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 Ispirazione nordica / MINISTUDIO ARCHITETTI

② Small Townhouse Kitchen with bespoke bench for dining / TREYONE   

③ Lakes By Yoo 2 / FUTURE LIGHT DESIGN   

④ Luxurious family living / WN INTERIORS OF POOLE IN DORSET

C、キッチン

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① Bauhaus in Blankenese / HGK HAMBURGER GRUNDSTÜCKSKONTOR

② Matt Kitchens / LWK KITCHENS  

③ Stylish kitchen in Hertfordshire / JOHN LADBURY AND COMPANY 

④ Matt Kitchens / LWK KITCHENS

D、ベッドルーム

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① Attikawohnung, Stein am Rhein / DOST

② MUEBLES JUVENILES ABATIBLES / MUEBLES PARCHIS. DORMITORIOS JUVENILES.   

③ Chateau St Tropez French Belle Epoque Chateau / HEIRLOOMS LTD   

④ Hotel La Bobadilla GL / ESTUDIO DE ARQUITECTURA JESÚS DEL VALLE

E、バスルーム

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① Трехкомнатная квартира в элитном жилом комплексе / DESIGN RULES

② Bedroom Loft Conversion – London / LMB LOFT CONVERSIONS

③ Kaohsiung City | Taiwan / LEICHT KÜCHEN AG    

④ ванная комната в частном доме / ECLECTIC DESIGNSTUDIO

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5枚の写真を選びましたか？それでは選んだ写真の番号を全て足してください。そして、その数に従ったリンク先のページを訪れてみてましょう。 

合計の数が5〜8の人はこちら

合計の数が9〜12の人はこちら！ 

合計の数が13〜16の人はこちら！ 

合計の数が17〜20の人はこちら

成功するカラーコーディネートテクニック10

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